Aachen forciert die Wärmewende – Heizen ohne Gas und Öl

" Wir haben aufgrund der bisherigen geowissenschaftlichen Untersuchungen Hinweise darauf, dass wir dort in mehreren tausend Metern Tiefe heiße Wässer finden, die wir über Tiefbrunnen erschließen und dann in das bestehende Fernwärmenetz einspeisen können ", sagt Rolf Bracke, Institutsleiter des Fraunhofer IEG, das die Energiewende in den Kohlerevieren begleiten und die kommunale Wärmewende vorantreiben soll.

"Aachen ist wegen seiner heißen Quellen eine Vorzugsregion." Rolf Bracke, Institutsleiter des Fraunhofer IEG

Sonne, Wind und Erdwärme

Die klimaneutrale Fernwärme biete sich vor allem für die Innenstadt an, sagt der Vorstand der Stadtwerke Aachen, Wilfried Ullrich. Das Unternehmen will das Netz deutlich ausbauen. Für Einfamilienhäuser eignen sich dagegen eher Wärmepumpen (Erdwärme). Der Strom für die Pumpen könnte durch Photovoltaikanlagen oder Windenergie abgedeckt werden. Schon jetzt gehört Geothermie in vielen Aachener Neubaugebieten zum Standard. Und es gibt Besonderheiten: Im Stadtteil Burtscheid werden eine Klinik und Wohn- und Bürogebäude mit Hilfe einer heißen Thermalquelle beheizt. Im Stadtteil Richterich ist geplant, ein neues Wohnquartier mit warmem Wasser aus einem ehemaligen Steinkohlebergwerk zu versorgen.

"Die Energiesysteme der Zukunft sind dezentral"

" Die Energiesysteme der Zukunft werden umgestellt von zentral auf dezentral ", sagt Rolf Bracke vom Fraunhofer IEG: "I n der Vergangenheit war es so, dass eine Stadt oder Region ein großes Kraftwerk in der Nähe hatte, und aus dem wurde Wärme und Strom verteilt. In Zukunft wird jede Bürgerin und jeder Bürger selber Erzeuger und Verbraucher werden, und hierfür müssen die Netze und die kommunalen Prozesse entsprechend umgestellt werden."

Wärme- und Energieplan für die gesamte Stadt