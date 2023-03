Neue Möbel für die Innenstadt: Probesitzen auf neuen Bänken in Viersen

Die Stadt Viersen hat ein Experiment gestartet: An sieben Stellen auf der Hauptstraße glänzen neue Sitzgelegenheiten. Bunt, schick, teils mit Pflanzen geschmückt. In den kommenden zwei Monaten können Viersener der Stadt in einer Online-Umfrage ihre Meinung dazu sagen.

Stadt wünscht sich mehr Aufenthaltsqualität

Sieben der 350 Parkplätze entlang der Einkaufstraße sind vorübergehend für die Bänke umgewandelt worden, teilweise mit Fahrradständern. In die Wege geleitet hat die Aktion Susanne Fritzsche von der Stadt Viersen. Sie möchte damit zum Verweilen in der Innenstadt einladen: "Wir probieren einfach mal aus, ob sich die Leute anders aufhalten, wenn wir hier am Stadtraum etwas verändern."

Möglichkeiten, sich im öffentlichen Raum aufhalten zu können, seien immer gut, sagt die Baudezernentin weiter. Egal, ob man einfach mal verweilt, wenn man einkauft, etwas isst oder sich als älterer Mensch zwischendurch ausruhen kann.

Umfrage entscheidet über Kauf

In der Probezeit und mit der Online-Umfrage will die Stadt herausfinden, wie die neuen Sitzangelegenheiten überhaupt angenommen werden. Erst danach will die Stadt entscheiden, ob und welche neuen Möbel auch wirklich gekauft werden sollen.