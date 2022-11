Kreis Viersen: Biber in Brüggen setzt Wanderweg unter Wasser

Naturschützer jubeln: Wilde Tiere, die bei uns in NRW seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten als ausgestorben galten, kehren zurück. Wie die Biber im Kreis Viersen. Die Tiere können aber auch mal für Probleme sorgen.

Damm lässt Wasserspiegel steigen

In einem künstlich begradigten Bach am Stadtrand von Brüggen hat der Biber in kurzer Zeit einen etwa 60 Zentimeter hohen Damm gebaut, so dass der Wasserspiegel deutlich gestiegen ist. So hat der Biber auch den Wanderweg neben dem Bach zeitweise geflutet.

"Der staut das Wasser auf, damit er unter Wasser in seinen Bau kommt. Er braucht einen Zugang unter Wasser, lebt aber im Trockenen," sagt Andreas Pook, Biber-Experte bei der Kreisverwaltung.

Spuren des Bibers: ein angenagter Baum.

Dass der Wanderweg überflutet wird, kann immer wieder passieren, je nachdem wie das Wetter ist und was der Biber macht. Fällt zum Beispiel ein vom Biber angenagter Baum ins Wasser, staut das den Bach weiter auf.

40 Biber-Reviere im Kreis

Der westliche Kreis Viersen ist mit seinen Seen und Bächen ein wasserreiches Gebiet. Hier sind Biber vor Jahren wieder sesshaft geworden. Vermutlich sind sie zuvor aus den Niederlanden eingewandert.

Etwa 40 Biberreviere hat Biber-Experte Andreas Pook bisher im Kreis Viersen ausgemacht. Ein Revier kann aus einem einzelnen Biber oder auch einer ganzen Biberfamilie mit bis zu sechs Jungtieren bestehen.