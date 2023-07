Vierdaagse-Wanderung in Nimwegen startet

Es ist ein echtes Megaevent direkt an der deutsch-niederländischen Grenze: Jedes Jahr im Juli treffen sich in der niederländischen Stadt Nimwegen die internationalen Wanderfans. Rund 47.000 Teilnehmer aus mehr als 70 Nationen wandern vom 18. bis zum 21. Juli 2023 täglich bis zu 50 Kilometer durch die Niederlande.

Bis zu 200 Kilometer in vier Tagen

1,5 Millionen Besucher werden in Nimwegen erwartet

Angefeuert werden sie von Tausenden Anwohnern – es herrscht Volksfeststimmung, denn außerdem finden in der Innenstadt vom 15. bis zum 21. Juli die Vierdaagsefeesten mit Kultur, Party und Musik auf 46 Bühnen mit über 1.000 Künstlerinnen und Künstlern statt. Insgesamt werden 1,5 Millionen Besucher erwartet.

Beim Nimwegenmarsch geht es aber nicht um Schnelligkeit – Laufen ist nicht erlaubt –, sondern darum, die Herausforderung gemeinsam zu meistern. Und das bei oft hochsommerlichen Temperaturen. Gerade am Zieleinlauf kommt es deswegen oft zu herzzerreißenden Szenen: Menschen liegen sich in den Armen und sind froh, es geschafft zu haben.

Bei dem Event legen die Teilnehmer an vier Tagen eine Strecke von je 30, 40 oder 50 Kilometern zurück. Je nach Route kommen also 120, 160 oder sogar 200 Kilometer Fußmarsch zusammen. Alter, Geschlecht und Status (zivil oder militärisch) bestimmen, in welcher der Klassen die Teilnehmer starten. Bei erfolgreicher Absolvierung aller vier Tagesmärsche winkt den Teilnehmern dann außerdem eine königliche Medaille als Anerkennung für ihre besondere Leistung.

Warum Nimwegen?

Die Vierdaagse waren ursprünglich eine Marschübung des Militärs

Auch 6.000 Soldaten verschiedener Nationen wandern mit, unter anderem Angehörige der Bundeswehr. Sie alle wandern in Uniform und mit mindestens zehn Kilo Marschgepäck mit. Tatsächlich fand der Viertagemarsch erstmals 1909 als Marschübung des niederländischen Militärs mit etwa 300 Teilnehmern statt. Im Laufe der Jahre gab es dann auch immer mehr Anmeldungen von Zivilisten. In etwas mehr als 110 Jahren hat sich so ein militärischer Übungsmarsch zur größten Wanderveranstaltung der Welt entwickelt.