Mit dem Triple und einer Saison ohne Niederlage in allen Wettbewerben würde sich Bayer Leverkusen vermutlich sehr tief ins kollektive Fußball-Gedächtnis eingraben. Daher ist nach der gewonnenen Meisterschaft längst nicht alles Zugabe, was jetzt noch kommt, sondern das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo in Dublin am Mittwoch und das DFB-Pokal-Finale in Berlin am Samstag gegen Zweitligist Kaiserslautern sind die letzten Zutaten zu einer perfekten Saison.

Alonso bestätigt, dass Wirtz fit für die Startelf ist

Bei derart großen Zielen ist es nur von Vorteil, wenn die " Unterschied-Spieler " fit sind. Entsprechend froh ist Simon Rolfes, dass Florian Wirtz " topfit " sein wird. So ist jedenfalls die Einschätzung es Bayer-Sportchefs, der am Dienstag durchblicken ließ, dass der von der DFL frisch gekürte "Spieler der Saison" gegen Bergamo wohl in der Startelf stehen wird.

Finale spielt man, um zu gewinnen. Granit Xhaka, Mittelfeld-Regisseur bei Bayer