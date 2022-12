Woelkis Pressesprecher angeblich gekündigt

Ermittlungen gegen Woelki

Für Beobachtende wird immer klarer, dass die Nerven der Verantwortlichen im Erzbistum Köln zum Zerreißen gespannt sind.

Am kommenden Mittwoch steht zudem der nächste Verhandlungstag im Zivilprozess von Woelki gegen den Springer-Verlag an. Er wirft dem Verlag Falschberichterstattung vor und hat entsprechende eidesstattliche Versicherungen abgegeben. An denen hegt die Kölner Staatsanwaltschaft allerdings Zweifel, so dass sie zwei Ermittlungsverfahren gegen den Kölner Kardinal eingeleitet hat. Das hat es in Köln zuvor noch nie gegeben.

