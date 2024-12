Samstagmittag in der Düsseldorfer Innenstadt. Vor einem Parkhaus in der Altstadt reiht sich ein Fahrzeug an das andere und fast alle haben holländische Kennzeichen. "Es gibt so viel Stau, das ist ein bisschen überraschend" , staunt Alex Kerk, der mit seiner Freundin aus Amsterdam angereist ist und darauf wartet, dass auch für ihn ein Parkplatz frei wird. "Seit vierzig Minuten suchen wir schon! Schade!"

Staus und Stillstand in der vergangenen Woche

Holländische Autos warten vorm Parkhaus

Auch am Samstag vor einer Woche war es voll in der Düsseldorfer Innenstadt, teilweise kam der Verkehr zum Erliegen, Autofahrer standen auf Kreuzungen oder in Tunneln, auf der verzweifelten Suche nach Parkplätzen. Bei vielen Menschen aus dem In- und Ausland ist Düsseldorf als Einkaufsstadt in der Vorweihnachtszeit beliebt, besonders an den Samstagen sind die Shoppingmeilen voll. Und viele wollen mit dem Auto in die Innenstadt rein.

Maßnahmen sollen Autoverkehr entzerren

Die Stadt hat auf das Chaos vom vergangenen Wochenende gleich mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen reagiert. Es gibt im Rheinufertunnel längere Grünphasen, das soll für besseren Verkehrsfluss sorgen, außerdem sind auf der Heinrich-Heine-Allee Verkehrskadetten im Einsatz. Sie passen auf, dass die Rot- und Grünphasen eingehalten werden und sich so Fußgänger und Autofahrer nicht in die Quere kommen.

Park & Ride Parkplätze stark nachgefragt

Dorit und Bernd Hoffmann aus Jülich

Vor allem aber setzt die Stadt darauf, dass die Besucher die Park & Ride Parkplätze in Anspruch nehmen. Die sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt jeweils am Rand der Innenstadt, zum Beispiel an der Universität Düsseldorf. Dorit und Bernd Hoffmann aus Jülich haben hier geparkt. "Das hat den Vorteil, dass man sich diese lästige Parkplatzsuche spart" , findet Dorit Hoffmann.

Auch Merle Grefges parkt hier. "Ich finde, das klappt gut, ich fahre 25 Minuten hierher" , sagt die Duisburgerin, "und jetzt noch eine Viertelstunde mit der Bahn in die Stadt. Das ist dann entspannt." Sie nutzt den Park & Ride Parkplatz regelmäßig, musste dabei aber auch schon die Erfahrung machen, dass der Parkplatz voll war.

Das große Verkehrschaos bleibt aus

Die Stadt hat auf dem Gelände des Mobilfunkkonzerns Vodafone 1.500 zusätzliche Park & Ride Parkplätze zur Verfügung gestellt. Zumindest am Samstagnachmittag sieht es so aus, als sei das Konzept der Stadt aufgegangen.

Es ist zwar voll auf den Straßen, aber abgesehen von den Warteschlangen vor den Parkhäusern rollt der Verkehr weitestgehend. Ein Verkehrschaos wie in der vergangenen Woche bleibt bis zum Nachmittag aus.

Trotzdem wolle man nach der Weihnachtszeit nochmal kritisch auf das Verkehrskonzept schauen, sagt die Stadt.