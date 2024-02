Düsseldorf: Jugendliche flüchten mit gestohlenem Carsharing-Auto vor Polizei

Am Mittwochnachmittag haben Jugendliche einen Carsharing-Wagen in Düsseldorf geknackt und sind damit vor der Polizei geflohen. Die Firma des Autos konnte den Diebstahl auf einem Tracker nachverfolgen und der Polizei so den Hinweis geben, wohin die vier Jugendlichen unterwegs waren.

Polizei mit vielen Kräften - niemand verletzt

Die 14 und 15 Jahre alten Teenager waren in dem Wagen auf der Autobahn 46 Richtung Wuppertal unterwegs. Laut eines Polizeisprechers seien schnell rund 20 Streifenwagen und auch ein Hubschrauber vor Ort gewesen.

Auf dem Weg habe der Fahrer ein parkendes Auto beschädigt, sagte die Polizei gegenüber dem WDR . Die Fahrt endete in einem Industriegebiet in Düsseldorf-Haan in einem Gebüsch. Nach kurzer Flucht zu Fuß habe die Polizei die Vier aber stellen können.

Bei der Aktion wurde niemand verletzt. Die Jugendlichen seien den Ermittlern bereits wegen verschiedener Delikte bekannt.

Über dieses Thema berichtet der WDR in der Aktuellen Stunde am 28.02.2024 um 18.45 Uhr.