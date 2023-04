Video starten, abbrechen mit Escape Punkband darf nicht nach England einreisen 01:18 Min. . Verfügbar bis 24.04.2025.

Velberter Punkband darf nicht nach England einreisen

Stand: 25.04.2023, 06:00 Uhr

Die Punkband "Krank" aus Velbert wollte ihrem Publikum am letzten Wochenende in England so richtig einheizen. Ihre Reise endete aber schon vorzeitig in Calais - bei britischen Grenzkontrolleuren.

Von Daniela Bamberger