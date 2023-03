Urteil nach tödlichem Verkehrsunfall in Würselen

Der schwere Verkehrsunfall geschah in Würselen an einer Bushaltestelle. Das Ereignis hat viele Menschen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus berührt. Seine Strafe erhielt der Angeklagte nun wegen fahrlässiger Tötung. " Es ist eine menschliche Tragödie ", sagte die Richterin am Mittwoch zu Beginn ihrer Urteilsbegründung.

In der Verhandlung hatte sie mehrere Zeugen des Unfalls und einen Sachverständigen befragt. Der Angeklagte machte zum direkten Unfallgeschehen keine Aussage - weil er sich, nach eigenen Angaben, nicht daran erinnern kann.