Cold-Case-Fall in Köln: Urteil erwartet

Im Jahr 1987 soll laut Anklage ein damals 20-Jähriger versucht haben, einen Mann zu ermorden. Der Ermittlungserfolg kam auch durch eine besondere Ermittlungsgruppe zu Stande, die sich auf "alte""Fälle spezialisiert hat. Möglich ist aber auch, dass der Angeklagte heute das Landgericht als freier Mann verlässt.

In einer Kneipe kennengelernt

Ein Pokal - das mutmaßliche Tatwerkzeug

Er soll sein Opfer damals in einer Kneipe kennengelernt haben, sagt die Staatsanwaltschaft. Später sind die Männer laut Anklageschrift in die Wohnung des 30 Jahre älteren an der Subbelrather Straße gegangen. Es ist im Mai 1987. Der Abend entwickelt sich so, dass der damals 20-Jährige mit einem Pokal, den er aus dem Regal des Wohungsbesitzers greift, auf ihn einschlägt.

Versuchter Mord aus Habgier?

Diese Szenen hat der jetzt Angeklagte vor Gericht gestanden. Demzufolge hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Im vergangenen Jahr standen die Beamten vor seiner Tür und konnten ihn Jahrzehnte nach der Tat festnehmen. Ein modernes DNA -Abgleich-System machte es möglich. Der Angeklagte sagte aber auch, dass er den Mann nicht ausgeraubt habe. Die Staatsanwaltschaft ist dagegen der Ansicht, dass der Täter aus genau diesem Grund das Opfer angriff, um an Geld zu kommen. Deshalb lautet der Vorwurf auf versuchten Mord aus Habgier.

Haft oder verjährt ?

Die Staatsanwaltschaft hat fünf Jahre Gefängnis für den damals 20-Jährigen gefordert. Weil er damals Heranwachsender war, verhandelt das Jugendschwurgericht diesen Fall. Sollte sich der versuchte Mord nicht bestätigen, könnte der Angeklagte als freier Mann das Landgericht verlassen. Denn sein Tat wäre dann verjährt.