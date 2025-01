Videobeweis: Tests mit Stadion-Durchsagen in drei NRW-Stadien

Mit Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben sich drei NRW-Teams bereiterklärt, an dem Pilotprojekt teilzunehmen. Dazu kommen der FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg, RB Leipzig, die SpVgg Greuther Fürth und der FC St. Pauli.

Die Testphase startet am 20. Spieltag und endet mit Abschluss der Spielzeit und umfasst insgesamt 67 Spiele. Am kommenden Wochenende werden die neuen Durchsagen demnach erstmals bei den Partien Fortuna Düsseldorf gegen SSV Ulm (Samstag, 13 Uhr) und Bayer Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr) eingesetzt.

In den für die Testphase ausgewählten Stadien soll vor den Spielen ein 60-sekündiger Erklär-Clip zur Neuerung laufen. Der Referee wird sich in zwei Fällen über die Lautsprecher zu Wort melden, und zwar wenn er am Monitor war oder wenn er eine Entscheidung nach VAR-Eingriff ändert. Per Knopfdruck kann er hierfür sein Headset freigeben.