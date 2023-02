Kündigung zum nächsten Semester

Die Untersuchungskomission der Universität Bonn hat also nicht nur ein Werk mit Plagiaten untersucht, sondern mehrere und offenbar auch eins, das für die Berufung zum Wintersemester 2021/22 relevant war. Ihr wissenschaftliches Wirken in Bonn war nie konfliktfrei. Berufen wurde Ulrike Guérot als Professorin für Europapolitik am "Centre Ernst Robert Curtius" (CERC).

Doch Schlagzeilen machte sie mit Veröffentlichungen zur Corona-Pandemie. Sie sprach von gelenkter Presse, installierten Meinungen, stellte die Pandemie in Frage. Guérot bediente sich Erzählmustern aus der Querdenkerszene. Sie selbst geißelte diese Einordnung als Stigmatisierung Andersdenkender.

Umstrittene Äußerungen

Auch ihre Äußerungen zum russischen Angriff auf die Ukraine waren polarisierend. Der Krieg in der Ukraine sei eigentlich ein amerikanischer Stellvertreter-Krieg gegen Russland, so eine These in ihrem Buch "Endspiel Europa", das sie zusammen mit Hauke Ritz schrieb. Waffenlieferungen an die Ukraine lehnt sie ab.

Wenn die Kündigung bestand haben sollte, muss Guérot bereits zum nächsten Sommersemester, das am 1. April beginnt, ihren Posten räumen.