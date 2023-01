Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der A57 im Kölner Norden

Dabei wurden zwei Männer schwer und zwei weitere Männer leicht verletzt. Nach Versorgung durch den Rettungsdienst wurden alle Verletzten ins Krankenhaus gebracht.

Sperrung in Fahrtrichtung Köln bis in den frühen Abend

Zunächst war die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt, die Sperrung in Richtung Krefeld wurde wenig später wieder aufgehoben. Nach Angaben der Polizei wird die Autobahn in Fahrtrichtung Köln bis in die Abendstunden gesperrt bleiben.

Eingeklemmte Person musste befreit werden

Die Feuerwehr war mit einem Rettungshubschrauber und mehreren Fahrzeugen, darunter einem Rüstzug, im Einsatz. Dieser war erforderlich, weil der Insasse eines Lieferwagens eingeklemmt wurde und befreit werden musste. Zu der Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.