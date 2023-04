Düsseldorf: 66-Jähriger stirbt bei Garagen-Brand

Die Feuerwehr war gegen 2 Uhr nachts gerufen worden: Nach Angaben eines Sprechers hatten die Bewohner eines Hauses eine Explosion in der Garage gehört und vermutetet darin noch ein Familienmitglied. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand die Garage in Vollbrand. Die Feuerwehrleute evakuierten das angrenzende Haus - neun Menschen wurden ins Freie gebracht. In der Garage fanden sie dann den leblosen Mann.

Polizei geht von Unfall aus

Insgesamt waren rund 70 Rettungskräfte im Einsatz. Die Nachbarhäuser waren nicht betroffen. Warum das Feuer in der Garage in Düsseldorf ausgebrochen ist, ist noch unklar und wird jetzt untersucht. Die Polizei geht im Moment von einem Unfall aus.

