Moderatorenteam: Sabine Heinrich, Thomas Bug, Steffi Neu und Jan Malte Andresen

WDR 2 Weihnachtswunder sendet aus Paderborn • Geld spenden und Song wünschen - so einfach funktioniert das Weihnachtswunder. Die WDR 2-Moderatoren Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug senden bis Mittwochabend durchgehend live aus einem gläsernen Studio auf dem Domplatz. Auf der prominenten Gästeliste stehen heute die Comedians Mirja Boes und Abdelkarim. Außerdem haben die Sänger Iggi Kelly und Kamrad ihren großen Auftritt auf der Weihnachtswunder-Bühne.

Weihnachtssingen auf dem Tivoli 2023

Weihnachtslieder statt Fußball • Wenn ein Gospelchor gemeinsam mit Sternsingern, Kinderchören, Pfadfindern und Fußballfans in einem Aachener Fußballstadion auftritt, dann ist traditionelles Weihnachtssingen auf dem Tivoli. 25.000 Besucher und 200 Musiker kamen allein 2023. Am Nachmittag um 16.30 Uhr geht es los - allerdings diesmal ohne Spieler. Die Alemannia muss zum Auswärtsspiel in Saarbrücken und kann beim Singen nicht dabei sein.

Erster Weihnachtsmarkt unter Tage

Weihnachtsmarkt im Bergwerk • Auf Marktplätzen, Burghöfen oder Waldlichtungen kennt man Weihnachtsmärkte, aber Budenzauber unter Tage ist schon etwas Besonderes. Im Trainings-Bergwerk Recklinghausen stehen tatsächlich erstmals 25 von den 40 Ständen unter der Erde - in 17 Metern Tiefe. Angeboten werden an diesem Wochenende unter anderem Kunsthandwerk und "Ruhrgebiet-Gedöns". Der Eintritt ist frei. Allerdings - unter Tage herrscht für Besucher Helmpflicht.

DAS WETTER IN NRW

Graue Suppe im Westen

Nieseln statt Rieseln • Am heutigen Vormittag regnet es gelegentlich oder es nieselt, im Bergland ist es dazu auch noch neblig. Mit anderen Worten - eine richtig graue Suppe. In der zweiten Tageshälfte bleibt es meistens bedeckt, am ehesten regnet es noch im Bergland. Im Rheinland kommt kaum ein Tropfen runter. Die Temperaturen steigen bis zum Abend immer weiter an und erreichen zwei Grad auf dem Kahlen Asten, 4 bis 9 Grad im Flachland.