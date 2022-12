Ruhe bewahren und auf den Hund übertragen

In Internetforen ist oft der Tipp zu lesen: „Gib dem Hund Eierlikor, das beruhigt.“ Doch davor warnen viele Tierärzte. Denn damit kann man den Hund vergiften. Das Kreisveterinäramt in Siegburg rät stattdessen: Bei Böllern selber Ruhe ausstrahlen und nicht den Hund bedauern. Denn das würde das seine Angst nur bestätigen. Vielen Hunden helfe es auch, wenn sie sich in eine Art Höhle zurückziehen könnten. Andere wollen lieber nah bei ihren Menschen kuscheln. Das gilt auch für Katzen. In der Silvesternacht, so das Veterinäramt, sollten deshalb Freigänger-Katzen besser in der Wohnung bleiben.

Tierschutzbund will Böllerverbot erreichen

Der Deutsche Tierschutzbund mit Sitz in Bonn will ein privates Böllerverbot durchsetzen. Laut einer Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentral Brandenburg seien 53 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen aus Umweltschutz-, Sicherheits- und Tierschutzgründen für ein solches Verbot, so der Tierschutzbund. Zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe und weiteren Organisationen haben die Tierschützer Bundesinnenministerin Nancy Faser aufgefordert, eine Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen.