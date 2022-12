Silvester: Ärztekammer-Präsident fordert dauerhaftes Böllerverbot

In den vergangenen Jahren waren private Feuerwerke wegen der Corona-Pandemie verboten gewesen. Reinhard nannte es nun " vollkommen fehl am Platz, das neue Jahr mit Raketen zu begrüßen, während in Europa ein Krieg wütet . Bei zahlreichen Geflüchteten aus Kriegsgebieten löst die Silvesterknallerei schlimme Gefühle aus, bei manchen sogar Todesängste. Statt Geld für Böller und Raketen auszugeben, wäre mir ein Spenden-Feuerwerk für diese Menschen lieber. "

In Deutschland war im Oktober eine knappe Mehrheit ebenfalls dafür, dieses Jahr privates Feuerwerk zu verbieten. In einer repräsentativen Umfrage des Instituts Insa Consulere im Auftrag der Verbraucherzentrale Brandenburg gaben 53 Prozent der Befragten an, ein Verbot zu befürworten.