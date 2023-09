Streit um Kölner Feier Hot-Spot – Oberverwaltungsgericht Münster vor Entscheidung

An einem Tag im Jahr 2018 gibt Dieter Reichenbach ein emotionales Interview. Der Anwohner des Brüsseler Platzes in der Kölner Innenstadt ist überwältigt von dem Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts. Mit der Entscheidung damals verpflichtet das Gericht die Stadt Köln, den Lärm, der durch Besucher des Brüsseler Platzes entsteht, zu reduzieren. Dieter Reichenbach sieht sich und andere durch den Lärm beeinträchtigte Anwohner am Platz, bestätigt. Doch die Stadt ging damals in Berufung. Erst jetzt im September 2023 wird sich die nächste Instanz mit einer Hauptverhandlung um den Fall kümmern.

„Vergleich bringt keine Veränderung“ Dieter Reichenbach, Anwohner

Viele Anwohner beschreiben die Situation am Platz im belgischen Viertel als " nicht zu ertragen “. Im Sommer könne man die Fenster nicht offen lassen, für viele sei an Schlaf nicht zu denken, wenn sich hunderte Menschen auf und um den Platz herum bis tief in die Nacht aufhalten. Dabei hat die Stadt nach eigenen Angaben vor und nach einem Vergleich im Jahr 2019 einige Maßnahmen getroffen. Dabei ging es um den Einsatz eines Sicherheitsdienstes, die Entscheidung, die Öffnungszeit der Außengastronomie auf 23.30 Uhr zu begrenzen und auf das Pflanzen von stacheligen Sträuchern, damit sich Menschen nicht an bestimmten Orten hinsetzen können. Doch laut Anwohnern haben alle diese Maßnahmen das Grundproblem nicht gelöst.

Neues Lärmgutachten liegt vor