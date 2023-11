Streiks im öffentlichen Dienst: Uniklinik Düsseldorf mit Einschränkungen

Wenige Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen: So wird am Mittwoch unter anderem in der Uniklinik Düsseldorf ( UKD ), aber auch in der Bergischen Universität Wuppertal die Arbeit niedergelegt. Betroffen sind außerdem Einzel- sowie Groß- und Außenhandel.

Abschluss vor dem NRW -Landtag

Mit einem Demozug sind die Streikenden durch Düsseldorf gezogen. Ihr Ziel: das Finanzministerium des Landes. Vor diesem fand die Abschlusskundgebung statt. Auch auf der Schadowstraße hielt der Zug für eine Zwischenkundgebung.

Die Beschäftigten ziehen durch die City zum Finanzministerium.

An der Demo nahmen rund 1.000 Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen teil. Sie kamen vom Universitätsklinikum Düsseldorf, zahlreichen Landesbehörden, der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf sowie der Bergischen Universität Wuppertal angekündigt. Laut Uniklinik gibt es einen Notdienst und planbare OP s könnten verschoben werden.

In Kürze stehen die nächsten Verhandlungen an

Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeitenden der Uniklinik unter anderem 10,5 Prozent mehr Lohn und unbefristete Übernahmen für Azubis und Studierende.

Auch im Groß- und Außenhandel gibt es seit Monaten Verhandlungen. Knapp die Hälfte der Streikenden kam aus dieser Branche, es beteiligten sich zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Saturn oder Esprit. Bei diesen Verhandlungen geht es um eine Erhöhung von 13 Prozent im Groß- und Außenhandel. Im Einzelhandel liegt die Forderung bei 2,50 Euro mehr Stundenlohn.

Zuletzt wurde in Düsseldorf vor etwa zwei Wochen gestreikt. Die dritte Runde der Verhandlungen für den öffentlichen Dienst steht am 7. und 8. Dezember an.