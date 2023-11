Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Einschränkungen an Unikliniken möglich

Streik in Kliniken: "Massive Einschränkung"

Warnstreik vor der Uniklinik Köln

Jetzt soll der Druck auf die Arbeitgeber nochmal erhöht werden. Am Mittwoch (8.11.) sind Beschäftigte an der Uniklinik Köln in den Warnstreik getreten. Einen Tag später am 9.11. folgen dann laut Verdi die Unikliniken Bonn, Essen und Münster. Was bedeutet das für Patienten? " Massive Einschränkungen " erwartet die Uniklinik Köln. Ambulante und stationäre Behandlungen würden nur in eingeschränktem Maße stattfinden können. " Hiervon werden vor allem Patientinnen und Patienten betroffen sein, deren Behandlung medizinisch vertretbar verschoben werden kann ."

Die angekündigten Streikmaßnahmen sehen vor, Bettenkapazitäten auf ausgewählten Stationen zu reduzieren und OP-Säle zu schließen, teilt auch das Universitätsklinikum Münster auf seiner Homepage mit. " Betroffene Patienten werden sofern möglich von den jeweiligen Kliniken über Terminausfälle und -verschiebungen informiert. Auch in den Ambulanzen, Sprechstunden und weiteren Bereichen kann es am Streiktag zu Einschränkungen kommen ." Auch das Essener Klinikum erwartet " erhebliche Beeinträchtigungen ".

In den Landesbehörden seien ebenfalls Aktionen angekündigt - zum Beispiel bei Straßen NRW oder der Statistikbehörde IT NRW. An den Hochschulen und an der Universität Duisburg-Essen finden laut Verdi ebenfalls Aktionen statt.