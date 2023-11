Streik in Kölner Sozialeinrichtungen

Personaldecke dünn

Still ruht der Schulhof, die OGS bleibt dicht

Aber auch das reiche hinten und vorne nicht in einem System, das ohnehin schon am Limit arbeite, seit Jahren, da müsse "eine Schippe drauf" städtischerseits. Renée Kemmer, mit Marius Schacht in der OGS Leitung erzählt, dass sie bei Krankheitsfällen oft allein in einer Gruppe seien. " Da kann man nicht mal auf die Toilette." Und wie ein Kind, dem sie einen Wunsch abschlagen musste, sie gefragt habe: "Warum seid Ihr nicht zu dritt, dann wär es doch nicht so schlimm, wenn mal einer krank ist." Und da habe sie ihm Recht geben müssen – die Personaldecke sei dünn und wenn es wegen zu hoher Kosten noch dünner würde, "dann müssen wir unsere Angebote einschränken“, so Marius Schacht. Zum Beispiel schon um 14:30 Uhr statt 16 Uhr schließen oder " in den Ferien eben nur eine statt drei Wochen Betreuung anbieten “, sagt er.

Der finanzielle Spielraum wird immer kleiner

Schon jetzt seien die Budgets für Material, Spiele o.ä. äußerst knapp. Auch regelmäßige AGs seien für die Kinder nachmittags kaum noch möglich. "Wir arbeiten schon eng mit Vereinen zusammen, aber es haut nicht mehr immer hin“, ergänzt Renée Kemmer. "Der Topf wird immer kleiner, um Sachen zu finanzieren, die direkt den Kindern zugute kommen ", resümmiert Marius Kracht. Und deshalb will das Team von der Weimarer Straße auch geschlossen zur Großdemo. Und mit dem Streik zeigen: Wir sind systemrelevant!

Quelle:



Reporterin vor Ort

Stadt Köln

Katholische Jugendagentur

Über das Thema haben wir auch im WDR Fernsehen berichtet am 28.11.2023 in der Lokalzeit Köln.