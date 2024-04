Steinzeitskelett "Wolbi" soll in Rheinbach sichtbar werden

Eine historische Schnitzeljagd durch Rheinbach, eine virtuelle Zeitreise in die Steinzeit oder ein Pop Up-Museum in einem Übersee-Container. Jede Menge Ideen haben die Studierenden der Uni Köln ausgearbeitet, um in Rheinbach über das Steinzeitskelett zu informieren. Die Studentinnen Lea Weber, Diana Schlüter und Ann-Kathrin Maubach machen ihren Master in "Public History" an der Uni Köln.

Von der Info-Tafel bis zur mobilen Mitmach-Station

Sie lernen, wie man Historisches in der Öffentlichkeit präsentieren kann um damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Im Seminar ihres Dozenten Jens Alvermann haben sie sich ein Semester lang mit "Wolbi" beschäftigt und dabei ganz verschiedene Konzepte entwickelt. Von der Info-Tafel bis hin zur mobilen Mitmach-Station - inklusive Ausgrabungsstelle zum Selbergraben.

"Das Seminar war wirklich etwas Besonderes! Sonst sitzt man nur im Seminarraum. Jetzt waren wir in Rheinbach unterwegs, haben eigene Ideen entwickelt für ein echtes Projekt entwickelt. Und jetzt liegt das vor einem, das ist schon cool". Lea Weber, Studentin

Ideen könnten Realität werden

Studierende der Uni Köln stellen ihre Ideen vor um "Wolbi" in Rheinbach sichtbar zu machen

Uni-Dozent Jens Alvermann hat die Studierenden bei der Entwicklung ihrer Konzepte begleitet. Dass sich die Verwaltung der Stadt Rheinbach jetzt dafür interessiert, freut ihn besonders "weil so vielleicht die ein oder andere Idee der Studierenden in Rheinbach Realität werden könnte ".

Studierende dürfen mitarbeiten

Die Vielfalt der Konzepte begeistert auch die Kulturleiterin der Stadt Rheinbach, Caroline Heise. Sie möchte nicht nur die Vorschläge der Studierenden mitnehmen in eine neue Arbeitsgruppe. Sie lädt sie ein, selbst in dieser Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und gemeinsam mit Fachleuten ein Konzept zu entwickeln, damit "Wolbi", der uralte Rheinbacher, schon bald in seiner Heimatstadt endlich sichtbar wird.

Unsere Quellen:



Reporterin vor Ort

Lea Weber, Studentin

Diana Schlöüter, Studentin

Ann-Kathrin Maubach, Studentin

Jens Alvermann, Dozent "Public History", Universität Köln

Caroline Heise, Stadt Rheinbach

Über dieses Thema berichtet der WDR am 15.04.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Bonn und im Radio auf WDR 2.