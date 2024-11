Auch bei der 29. UN -Klimakonferenz haben es die rund 200 Staaten nicht geschafft, sich innerhalb der geplanten Zeit auf ein Ergebnis zu einigen – nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Außerdem gibt es häufig Kritik daran, dass die Ergebnisse nicht weitreichend genug sind. Was also haben Klimakonferenzen in den vergangenen Jahren bewirkt?

Der Modus

Rein formal müssen Abkommen bei den UN -Klimakonferenzen einstimmig beschlossen werden. Nur wenn alle Staaten zustimmen, sind sie gültig. Naturgemäß hat jedes Land, das bei der Klimakonferenz teilnimmt, eigene Interessen und Ziele. Damit alle ein Abkommen unterschreiben, braucht es viele kleine Schritte und große Kompromisse.

Den Blick weiten

Prof. Dr. Niklas Höhne vom New Climate Institute war selbst bei der UN -Klimakonferenz in Baku dabei. " Bei jeder einzelnen Konferenz sieht es so aus, als würde man nicht vorankommen ", sagt er, " wenn man sich aber einen längeren Zeitraum anschaut, dann hat der Prozess viel bewirkt. "

Bei der 21. Klimakonferenz in Paris haben sich die Staaten 2015 darauf verständigt, die Erderwärmung auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Damals gab es Prognosen, wonach die Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts bei 3,5 Grad liegen könnte, erzählt Höhne. " Neun Jahre später sind wir bei jetzt bei 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. "

Gleichzeitig hätten sich viele Staaten das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden. Würde man dieses Ziel mit einberechnen, dann sei man bei 1,9 Grad Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts, rechnet der Klimaforscher.