"Miteinander" als Motto - Beethovenfest startet umsonst und draußen

Offizieller Startschuss ist diesen Freitag mit einem Crossover-Konzert: Die MEUTE spielt am Abend erst im Opernhaus und heizt dann ab 20:30 Uhr auf dem Münsterplatz seinen Fans ein – bei freiem Eintritt und Blick aufs Beethovendenkmal. Ebenso wechselt das Orchester des Eröffnungskonzerts mit Beethovens V. Symphonie die Spielorte. "Tatatata" hört man von der Kammerakademie Potsdam auf dem Münsterplatz bereits um 19:15 Uhr.

"Miteinander gute Musik feiern"

Beethovenfest-Intendant Steven Walter freut sich auf das Experiment, zu dem er tausende Menschen erwartet. " Die kommen hier zusammen aus ganz unterschiedlichen Gründen, und feiern miteinander gute Musik ", sagte er am Donnertagabend auf dem Münsterplatz.

Das bee.mobil sorgt für Stimmung.

Im voll besetzten Münster ging es dort vorab in einem Prolog experimentell zu: Das Ensemble CONTINUUM hatte Claudio Monteverdis "Marienvesper" aufgeführt, unterbrochen von einem modernen Stück der New Yorker Komponistin Mizzy Mazzoli. "Vespers for a New Dark Age" setzt sich kritisch mit unserer heutigen Technikgläubigkeit auseinander.

Experimente

Bis zum 3. Oktober wird es viele solcher Experimente geben. So kann man etwa bei "Bühne frei für Beethoven" an diesem Samstag (07.09.) in der Innenstadt die "Ode an die Freude" in Gebärdensprache lernen. 38 Veranstaltungsorte gibt es in Bonn und Umgebung.

Die Ticketpreise sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Das Beethovenfest endet im Regierungsviertel. 75 Jahre Grundgesetz sind der Anlass für das Klassikfestival, zum Abschluss ein "Musikfest der Demokratie" zu begehen.

