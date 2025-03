Kofferraum auf: Michael Lorenz steht an einem Auto des Kölner Ordnungsdienstes. Er füllt die kleine Tasche auf, die links an seiner Uniform hängt. Darin ist das wohl Wichtigste für seinen Dienst heute: Zettel. Er und sein Kollege Serkan Aslan sind am Montagnachmittag auf einem Abschnitt der Neusser Straße unterwegs, um möglichst viele Schrottfahrräder zu finden.

Michael Lorenz ärgert sich über die vielen Fahrradleichen, die auf dem Schrottplatz landen werden.

Die beiden arbeiten für den Ordnungsdienst in den Bezirken Nippes und Chorweiler. Vor allem in Nippes gibt es viele Fahrradfahrer. Und ein Hotspot, an dem besonders viele Fahrräder abgestellt werden, ist die Stadtbahn-Haltestelle. Nur ein paar Meter vom Auto weg findet Michael Lorenz das erste kaputte Fahrrad: "Das steht hier bestimmt schon mehrere Monate. Vielleicht hat es jemand vergessen, vielleicht hat es jemand hier auch entsorgt." Die Bremsen, der Sattel und die Reifen sind hinüber. Das muss entsorgt werden. Michael Lorenz öffnet die kleine Tasche an seiner Uniform.

Er zieht einen blauen Zettel raus, füllt das Datum und den Standort aus und unterschreibt ihn. Danach wird der Zettel er an das Fahrrad geklebt. Die Daten trägt er noch in eine App auf seinem Diensthandy ein und macht ein Foto. So können die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe das Fahrrad leichter finden und entsorgen.

Blau oder gelb? Das ist hier die Frage

Michael Lorenz markiert kaputte Fahrräder mit unterschiedlich farbigen Zetteln. Klebt an einem Fahrrad ein gelber Zettel, dann hat es weniger als drei Mängel. Die Besitzerin oder der Besitzer hat einen Monat Zeit, die Mängel zu beseitigen. Ansonsten lässt der Ordnungsdienst das Fahrrad entsorgen.

Wenn ein blauer Zettel klebt, dann ist das Fahrrad für ihn wirklich Schrott. Es hat drei oder mehr Mängel und das Rad ist nicht mehr verkehrstauglich. Mängel sind zum Beispiel platte Reifen, fehlende Lenker, erheblich beschädigte Rahmen, eine lange Standzeit oder ein ungewöhnlicher Abstellort.

Tausende Fahrräder sind Schrott

Fahrräder mit blauen Zetteln werden in den nächsten Tagen von den AWB abgeholt. Im vergangenen Jahr haben Michael Lorenz und seine Kollegen fast 13.000 Fahrräder beklebt - mehr als 9.000 waren Schrott und mussten entfernt werden.

Fahrräder mit blauen Zetteln werden direkt entsorgt. Wer einem gelben Zettel an seinem Fahrrad findet, hat noch Zeit, die Mängel zu beseitigen.

Lorenz arbeitet seit zwei Jahren für den Kölner Ordnungsdienst. Nicht nur die Kölner, auch er ärgert sich über die vielen Fahrradleichen. "Man nimmt anderen den Platz weg. Zum Beispiel den Leuten, die hier zur U-Bahn umsteigen wollen. Und das ist natürlich nicht schön für das Stadtbild, wenn man sein Fahrrad einfach an der Straße entsorgt." Und genau deshalb macht die Stadt Köln regelmäßig diese Schwerpunktaktionen, um in der Stadt aufzuräumen.

Kaputte Fahrräder sammeln sich auch in anderen NRW-Städten

Fahrradleichen nehmen auch in anderen Städten Stellplätze weg und sehen nicht schön aus. In Münster zum Beispiel kümmert sich eine eigene Abteilung des Ordnungsamtes darum. Der " Fahrrad -Kontrolldienst" hat 2024 mehr als 4.100 kaputte Fahrräder entfernen lassen - auch ihm Rahmen von Schwerpunktaktionen wie in Köln.

Ähnliche Aktionen gibt es auch in Bielefeld und Dortmund. Dort werden pro Jahr um die 200 Fahrräder entfernt. In Aachen sind aktuell keine besonderen Aktionen geplant, aber allein in diesem Jahr wurden schon mehr als 90 Fahrräder entfernt. Dort werden die Fahrräder mit orangenen Zetteln markiert.

Schrottfahrräder gehören noch den Besitzern

Michael Lorenz verteilt weiter blaue und gelbe Zettel für Kölner Problemfälle in Nippes. Innerhalb einer halben Stunde haben sie bereits acht Fahrräder markiert. Darunter ein Fahrrad, von dem nur noch der angeschlossene Rahmen übrig war und ein kaputtes Kinderfahrrad.

Beide bekommen blaue Zettel - beide landen auf dem Schrottplatz: "Manchmal versteht man das nicht. Man steht davor und denkt: Das ist noch ein gutes Fahrrad und das sieht halt so aus. Da blutet als leidenschaftlicher Fahrradfahrer dann auch das Herz ein bisschen."

Das Fahrrad ist ein Fall für den Schrottplatz. Nur noch der Rahmen ist übrig.

Außerdem sagt er: "Ich bin Immer noch der Besitzer des Fahrrads und muss dafür sorgen, dass es wegkommt." Wenn man sein geparktes Fahrrad kaputt vorfindet, soll man es mitnehmen und gegebenenfalls Anzeige bei der Polizei erstatten. Denn die Kontrollen und Entsorgung machen Arbeit und kosten Geld.

Fahrradleichen online melden

Bereits am Montag fuhren die ersten Fahrzeuge der AWB zu einer Sammelstelle für die Schrottfahrräder. Eine Sprecherin sagt, die Zahl der Meldungen "explodiert" . Die Fahrräder werden aber nicht nur bei solchen Schwerpunktaktionen entsorgt, sondern das ganze Jahr.

Die AWB sammeln die kaputten Fahrräder ein und bringen sie zum Umweltzentrum in Köln-Niehl.

Fahrradleichen können auch online dem Ordnungsdienst gemeldet werden. Die Stadt rechnet auch in diesem Jahr wieder mit vielen tausend Fahrrädern, die entsorgt werden müssen - viel Arbeit für Michael Lorenz und seine Kollegen des Kölner Ordnungsdienstes.