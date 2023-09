Auch wenn der zweifache Weltmeister Sam Kendricks aus den USA an vielen internationalen Wettbewerben teilgenommen hat: Aachen hat ihn ganz besonders beeindruckt. In seinem Haus in den USA hängt ein Bild der Stadt. Beim Domspringen hat er seiner Frau den Heiratsantrag gemacht. Jetzt ist er wieder da: zum 18. Domspringen.

Andrang auf dem Katschhof erwartet

Die Sprungständer sind aufgebaut, direkt vor dem Aachener Rathaus auf dem Katschhof. Davor der etwa 50 Meter lange Steg, der fast bis zum Dom führt. In diesem historischen Ambiente bewegen sich Sportler und Zuschauer. Wenn die Besucher sich verschiedene Springen ansehen und dann weiterziehen, könnten am Abend rund 10.000 Menschen beim Domspringen gewesen sein, meinen die Veranstalter. Der Eintritt ist für alle kostenlos.

Top Sportler in Aachen angereist

Athleten und Veranstalter freuen sich auf das Domspringen in Aachen

Dabei ist ein international topbesetztes Starterfeld gemeldet. Nach der Leichtathletik- WM in Budapest treffen sich hier unter anderem acht WM -Teilnehmer und sieben Springer, die dieses Jahr eine persönliche Bestleistung aufgestellt haben. Darunter der 6m-Springer und philippinische Vizeweltmeister Ernest Obiena, der Deutsche Gillian Ladwig, der im vergangenen Jahr zu den Sieger des Domspringens gehörte und eben der zweifache Weltmeister Sam Kendricks aus den USA .

Klares Ziel vor Augen

Kendricks, der dieses Mal in Aachen seinen 31. Geburtstag feiern wird, will die Sechs-Meter-Marke knacken – und wenn möglich noch den Sieg von Björn Otto im Jahr 2012 toppen. Der " flog " damals über 6,01 Meter. Dieser deutsche Rekord hat noch Bestand. Vielleicht bis zum Domspringen heute?!