Die Bonner verloren am frühen Sonntagabend mit 70:83 (40:44) in der Max-Schmeling-Halle in Berlin und liegen in der Best-of-five-Serie der Viertelfinal-Playoffs gegen Alba nun mit 0:2 zurück. Das dritte Spiel der Viertelfinal-Playoffs zwischen den Baskets und Berlin steigt am Dienstag (21.05.2024, 18.30 Uhr) in Bonn. Die Baskets dürfen sich nun keine Niederlage mehr erlauben.

Die Bonner waren am Sonntag besser in der Partie als in vielen Phasen des ersten Aufeinandertreffens am vergangenen Freitag, das die Berliner mit 94:68 (41:31) für sich entschieden hatten. Sehr agressiv und mit vielen mutigen Aktionen machten sie den Hauptstädtern das Leben schwer.