" Spiele um 20.30 Uhr an der Castroper Straße sind immer ein Highlight. Da wird es zur Sache gehen. Aber wir wollen aufsteigen ", sagte Mittelfeldspieler Marcel Sobottka.

Fortuna selbstbewusst nach 14 Spielen ohne Niederlage

Mit der besten Punkteausbeute in der Vereinsgeschichte in der 2. Bundesliga und nunmehr 14 Spielen ohne Niederlage startet Fortuna Düsseldorf selbstbewusst in das erste Relegationsspiel um den Bundesligaaufstieg gegen den VfL Bochum. " Jetzt stehen zwei absolute Top-Spiele für uns an. Das fühlt sich gut an ", sagte Kapitän André Hoffmann.