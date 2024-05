Gerade mal 34 Punkte holte das Team von Trainer Gerardo Seoane - weniger waren es zuletzt vor 15 Jahren. Der Negativtrend des fünfmaligen deutschen Meisters in der Bundesliga hält weiter an. Nach Absteiger Darmstadt 98 war die Borussia das zweitschlechteste Team der Rückrunde, in den vergangenen elf Liga-Spielen gelang ihr nur noch ein Sieg. Die Analyse, die der Coach direkt nach der Partie am Samstag angekündigt hat, dürfte umfassend werden.