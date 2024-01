Gelderner Schüler starten Kampagne für Einsatzkräfte

"Bullenschwein! Schlampe! Geht das nicht ein bisschen schneller!" Die interviewten Einsatzkräfte sprechen ihre Sätze direkt in die Kamera.

Der Film rüttelt auf, stimmt nachdenklich. "Ich denke mir immer, was geht in den Menschen vor, die das machen. Angriffe auf Rettungskräfte – das geht gar nicht" , sagt Lida Omed. Die Schülerin des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern hat sich im Kurs Sozialwissenschaften mit dem fehlenden Respekt gegenüber Einsatzkräften beschäftigt.

Schülerin: „Wir müssen was unternehmen!“

Bei der Kick-Off-Veranstaltung zur Kampagne in der Schule präsentieren die Schülerinnen und Schüler am Dienstag ihre selbst entworfenen Schlüsselanhänger und Plakate. Darauf gedruckt: Mehr Respekt! Zu sehen sind darauf eine Polizistin und eine Feuerwehrmann.

"Nach unseren Interviews mit Einsatzkräften habe ich mir gedacht: Das kann nicht so weitergehen, dass wir zumindest mit den Sachen, die wir haben, etwas unternehmen müssen" , erzählt die 18-jährige Yasna Rahimi.

Staatssekretärin lobt Engagement

Zur Podiumsdiskussion in der Schule ist auch die Staatssekretärin des Innenministeriums Daniela Lesmeister gekommen. Sie war früher selbst Polizistin und lange ehrenamtlich als Rettungskraft in Katastrophengebieten unterwegs. "Wir werden die Schülerkampagne mit unseren vernetzen, dass so ein Thema von Schülern aufgenommen wird ist schon toll." Der Bürgermeister von Geldern hat angekündigt, den Film der Schüler auf Videotafeln in der Stadt zu zeigen.

Hoffen auf Umdenken

Wertschätzung auch für die Schülerinnen und Schüler: Das Engagement kommt auch beim Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Andrè Bardoun in Geldern gut an. "Ich hoffe, dass ein Umdenken bei so manchen stattfindet, wir werden nicht alle erreichen, aber die meisten Menschen stehen hinter uns."

Für die Schülerinnen und Schüler war es ein starker Kampagnen-Auftakt. Jetzt wollen sie ihre Botschaft weitertragen und für mehr Respekt werben.

Unsere Quellen: