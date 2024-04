Überdimensionaler Schriftzug "#LEBEN" wandert durch den Kreis Unna

Es erinnert etwas an den HOLLYWOOD Schriftzug auf dem Hang in Los Angeles, nur dass diese Buchstaben auf dem Hügel an der A1 am Kamener Kreuz stehen. Sie sind auch ein bisschen kleiner nnd leichter, denn sie sind aus Holz und innen hohl.

Gut so, denn der Schriftzug soll mobil sein und immer wieder woanders aufgebaut werden können, quer durch den Kreis Unna. Halt macht er immer an Unfallschwerpunkten, wie zum Beispiel vor Schulen und Kindergärten. Mit dabei dann immer ein paar Polizistinnen und Polizisten, die mit den Verkehrsteilnehmern ins Gespräch kommen wollen. " Wir wollen Motorad-, Auto- und Lkw -Fahrer sensibilisieren, ihre Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen ", erzählt Nadine Richter von der Polizei Unna.

Auftakt bewusst gut sichtbar am Kamener Kreuz

Am Dienstag ist am Kamener Kreuz direkt unter dem ausrangierten ADAC Hubschrauber ein direktes Gespräch nicht möglich. Doch der Ort ist gut sichtbar von der Autobahn aus. 200.000 Fahrzeuge rollen hier jeden Tag vorbei. Vielen ist der Schriftzug aufgefallen und einige haben sich telefonisch bei der Polizei erkundigt, was das denn bedeuten soll.

Nadine Richter, Polizei Unna