Energiemanager glaubt Auftraggeber für Säureangriff zu kennen

Manager: Nur eine Person hätte von meiner Berufsunfähigkeit profitiert

Bernhard Günther gibt Interviews zum Prozessbeginn

Es gebe nur eine Person, die sowohl 2012 als auch 2018 davon profitiert hätte, wenn er berufsunfähig geworden wäre. Er habe je eine Liste für beide Anschläge angefertigt. "Die Schnittmenge ist genau eine Person" , betonte Günther. Beide Überfälle hätten sich zudem in beruflichen Umbruchzeiten ereignet. 2012 sei der erste Anschlag erfolgt, kurz bevor er sein Amt als neuer RWE -Vorstand angetreten habe. Der zweite Anschlag sei nach der Gewinnwarnung von Innogy und dem Rauswurf des damaligen Vorstandsvorsitzenden erfolgt. Eine Woche später sei die geplante Übernahme von Innogy durch Eon bekanntgegeben worden.

Angeklagter bestreitet die Tat