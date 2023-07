Salat-Anbau der Zukunft im Kreis Düren

Auch dem Verbraucher dürften die Salate zusagen, erklärt Graaff: "Der Entverbraucher hat dazu noch den Vorteil, dass das Produkt sauber ist, weil es mit dem Boden nicht in Kontakt kommt. Und wir verkaufen das Produkt am Ende mit Wurzelballen, sodass es für den Verbraucher noch länger haltbar ist."

Ein Ziel: Effizient und sparsam arbeiten

Der Wasserverbrauch der Salat-Produktion ist enorm, doch im Gewächshaus kann es als Kreislauf organisiert werden. Frischwasser brauche es nur wenig, so die Unternehmerin. Und: Landwirtschaftliche Flächen können eingespart werden, denn die Pflanzen hier bekommen immer nur so viel Platz, wie sie brauchen. So können im Vergleich zum konventionellen Ackerbrauch mehr Pflanzen auf gleicher Fläche angebaut werden.

Gewächshaus in Vettweiß

Das System kommt aus Belgien, aber Elisabeth Graaff hat manches an der Produktion an ihre Ideen angepasst. Salate wie Lollo Rosso und Lollo Bianco laufen nun in Vettweiß das ganze Jahr vom Band. Schlaflose Nächte hat die Jung-Unternehmerin trotz der hohen Investitionssumme nicht: "Ich arbeite so viel, dass ich gut schlafen kann", sagt sie lachend.