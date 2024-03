Düsseldorf: Mann stirbt beim S-Bahn-Surfen

Ein Meer aus roten Kerzen und Blumen liegt am Ende des Bahnsteiges der S-Bahn-Haltestelle Düsseldorf Garath. Dort ist in der Nacht zu Samstag ein 21-jähriger Mann aus Düsseldorf tödlich verunglückt. Wahrscheinlich aus Übermut. Wie Zeugen berichten soll der junge Mann auf eine anfahrende S-Bahn aufgesprungen und einige Meter mitgefahren sein. Beim Versuch abzuspringen sei er dann abgerutscht und unter die Bahn geraten. Jede Hilfe kam zu spät.

Ermittler gehen von Unfall aus

Bundespolizei und Düsseldorfer Polizei ermitteln jetzt, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Derzeit gehen die Ermittler von einem Unfall aus, so hätten es die Zeugen beschrieben.

Die S-Bahn-Station in Düsseldorf

Neben den Blumen und Kerzen kleben am Bahnsteig auch viele Aufkleber von Fanclubs von Fortuna Düsseldorf. Der junge Mann war großer Fortuna-Fan. Seine Freunde haben sich gestern Abend mit einer Pyrotechnik-Choreographie am Bahnhof Garath von ihm verabschiedet. Für das Zweitliga-Spiel am Freitag gegen den Hamburger Sportverein planen die Fans eine Gedenkminute im Stadion.

S-Bahn-Surfen als Trend aus den 1990er-Jahren

S-Bahn-Surfen war vor allem in den 1990er -Jahren ein tödlicher Trend, bei dem Dutzende junge Menschen verunglückt sind. In den letzten Jahren gab es nur vereinzelt Unfälle, weil jemand auf einen fahrenden Zug aufspringen wollte. Im Mai 2023 etwa war ein 19-Jähriger Düsseldorfer in Berlin beim S-Bahn-Surfen tödlich verunglückt.

