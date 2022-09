Mehrere Blöcke von Braunkohlekraftwerken gehen wieder in Betrieb

Laut RWE sollen die Blöcke Neurath C in Grevenbroich und Niederaußem E und F im Rhein-Erft-Kreis schon in den kommenden Tagen wieder in Betrieb gehen. Die Kraftwerke sollen zunächst befristet bis zum 30. Juni 2023 an den Markt zurückkehren können.

Braunkohleblöcke aus der Reserve geholt

Das Bundeskabinett hatte die Verordnung zur sogenannten Versorgungsreserve am Mittwoch beschlossen, um die Versorgungssicherheit angesichts der derzeitigen Energiekrise zu stärken. Bisher hatten sich die RWE -Anlagen in "Sicherheitsbereitschaft" befunden.

Genauer Starttermin noch unklar

Der Energiekonzern teilte mit, dass die Anlagen umfangreich gewartet und gereinigt werden, um sie für den erneuten Einsatz vorzubereiten. Ab wann genau die gut 50 Jahre alten Kohleöfen wieder Strom produzieren können, ist noch unklar. Laut RWE soll es aber schon in den nächsten Tagen soweit sein.

