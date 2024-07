Reggae und Dancehall am See: Das Summerjam startet in Köln

Rund 50 nationale und internationale Bands und Künstler treten bis Sonntag auf. Das Motto des diesjährigen Summerjam lautet "lost in good vibes" . Ein Motto, das die Musikfans aus ihrem nicht immer leichten Alltag entziehen soll, sagen die Veranstalter.

Das Summerjam-Motto 2024: Lost In Good Vibes

Auf den beiden Bühnen, der grünen und der roten stage, stehen natürlich wieder Reggae und Dancehall im Mittelpunkt. Die Fans können sich auf die Marley-Brüder Ky-Mani und Julian freuen. Julian Marley wird als frisch gebackener Grammy-Gewinner sein neues Album präsentieren.

Höhepunkte sind auch die Auftritte der legendären britischen Band Steel Pulse, Collie Buddz, Romain Virgo und Beenie Man sowie weibliche Acts wie Khalia, Queen Omega und Lila aus Jamaika.

Nicht nur Reggae und Dancehall

Neben Reggae und Dancehall hat das Summerjam auch wieder HipHop und Deutschrap im Programm: Es treten zum Beispiel Rin, Green, Megaloh und Sido auf. Dabei ist Sido der Headliner am Freitagabend.

Solinger Sänger Omar Jatta

Ein Newcomer kommt aus Solingen und eröffnet das Summerjam: Omar Jatta. Ein junger Sänger, der rund um Köln schon für Aufmerksamkeit gesorgt und einige tolle Shows geliefert hat.

Afrikanischer Supertar kommt

Superstar: Burna Boy

Der Superstar des diesjährigen Festivals ist zweifelsohne "The African Giant" Burna Boy. Der Afrobeat-Weltstar aus Nigeria schließt das Summerjam in Köln am Sonntag ab und spielt seine einzige Festivalshow im Westen Deutschlands.

Tausende Musikfans kommen

Line up nach Tagen

Die Veranstalter rechnen mit rund 30.000 Besuchern am Fühlinger See. Für sie gibt es viel Abwechslung und Musik etwa in der Dancehall Area, wo Soundsystems nach den Live-Konzerten für Stimmung sorgen und in den neuen Bereichen Feel Good Area, Electribe Stage und der Dubwise Area.