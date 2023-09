RhineCleanUp: Ärmel hochkrempeln für einen sauberen Fluss.

Handeln statt wegsehen, lautet das Motto der Initiative RhineCleanUp. Gegründet hat sie der Düsseldorfer Joachim Umbach. Seit 2018 räumen Freiwillige an den Ufern verschiedenster Flüsse auf. Begonnen hat alles mit einer Aufräumaktion am Rhein. Bis heute sind 21 weitere Flüsse dazugekommen. Mehr als 100.000 Freiwillige haben seither mehr als 1000 Tonnen Müll gesammelt. Heute sollen weitere dazukommen.

Der Großaktionstag findet unter anderem an den Rheinufern der Städte Bonn, Köln, Düsseldorf und Duisburg statt. Unternehmen an den einzelnen Standorten, aber auch Einzelpersonen und Vereine sammeln jeweils an unterschiedlichen Abschnitten, mit dem Ziel, den Fluss wieder ein Stück sauberer zu machen.

So viele Gruppen wie noch nie beteiligen sich am RheinCleanUp

So hat zum Beispiel in Duisburg eine Familie Hundebesitzer gemeinsam mit ihren Vierbeinern zum Müll sammeln aufgerufen und in Bonn haben unter anderem die Universität und ein örtlicher Kanuverein Gruppen für die Müllsammelaktion zusammengetrommelt.

Vielerorts wird das Großreinemachen mit geselligen Treffen im Anschluss verbunden. So gibt es in Meerbusch zum Beispiel für die fleißigen Helfer Currywurst beim gemeinsamen Grillen. Weitere Helfer sind übrigens gerne gesehen. Mitgebracht werden können Handschuhe und auch Müllsäcke (120l). Eine Übersicht über die einzelnen Gruppen und Sammelorte ist auf der Internetseite von RhineCleanUp zu finden.