In der Luft ein süßer Geruch von Mandeln und Zuckerwatte: Gleich nach der Eröffnung am Freitagnachmittag war die Rheinkirmes in Düsseldorf gut besucht. Die Besucher schlenderten von Bude zu Bude, tranken eisgekühltes Slush-Eis, aßen Backfisch oder kandierten Apfel. Und wem die Hitze zu viel war, der konnte sich auf einer der beiden Wildwasserbahnen eine Abkühlung holen. Bis in die Nacht hatten die rund 300 Schausteller gut zu tun.

Alte Klassiker und Neuheiten

Erstmals auf der Rheinkirmes ist die Achterbahn "Euro Coaster“, bei dem die Gondeln unter der Schienenstrecke hängen und die Fahrgäste in 16 Meter Höhe Berg und Tal fahren. Evergreens, wie die Raupenbahn, der Polyp oder die Schiffsschaukel sind auch dabei.

Ein Klassiker fehlt allerdings in diesem Jahr: Der "Olympia Looping". Diese Fünfer-Looping-Achterbahn wechselt sich sonst alle zwei Jahre mit der Indoor-Achterbahn "Höllenblitz" ab. In diesem Jahr steht das Fahrgeschäft im Wiener Prater.

Preise leicht erhöht

Die meisten Lauf- und Fahrgeschäfte haben den Preis leicht erhöht. Im Schnitt kostet eine Karussellfahrt für einen Erwachsenen 5 bis 7 Euro. Günstiger mit 3 Euro sind nur noch die Kinderfahrgeschäfte.

Auch die Kirmes-Gastronomie hat die Preise angezogen. Für eine kleine Portion Pommes müssen Besucher im Vergleich zum letzten Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen und 5 Euro zahlen. Backfisch im Brötchen kostet 8 Euro. Die gestiegenen Energiekosten und die Inflation machen es den Schaustellern nicht einfach.

"Dafür sparen wir gezielt"

Doch das macht Familie Drinkewitz aus Ratingen nichts aus. " Schließlich ist für uns Kirmes nur einmal im Jahr. Dafür sparen wir gezielt und gönnen uns in der Woche zwei bis drei Rundgänge mit mehreren Karussellfahren und kulinarischen Genüssen ", so Familienvater Jürgen Drinkewitz.

Anders ist es bei Sabine Karch, die mit ihren zwei Kindern vor der Geisterbahn steht und sich die gruseligen Animatronic-Figuren anschaut. Sie könne in diesem Jahr, bis auf wenige Kinder-Rundfahrgeschäfte, nicht wie sonst mehrere Attraktionen mitnehmen. Dafür reiche ihr Budget nicht aus.

Wunsch nach Familientag mit ermäßigten Preisen