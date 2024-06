Erst Finale, dann Olympia

Boll selbst beschäftigte sich statt mit wehmütigen Gedanken vor dem Showdown in seiner hessischen Heimat während des Olympia-Lehrgangs der Nationalmannschaft abseits der Öffentlichkeit mit der Vorbereitung auf seine siebte Teilnahme an Sommerspielen. In Paris soll für den 43 Jahre alten Rekordeuropameister auf jeden Fall schon international der Vorhang fallen.