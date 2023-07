An allen Ecken des großen Kirmesgeländes auf den Rheinwiesen in Düsseldorf-Oberkassel ziehen rund 300 Schausteller in diesen Tagen letzte Schrauben fest und bringen alles auf Hochglanz. Die diesjährigen Kirmeslandschaft ist nahezu fertig.

Viele Schausteller gehen mit positiven Erwartungen in eines der größten Volksfeste in NRW, das am Freitag eröffnet wird.

Mehrere Premieren in diesem Jahr

Kirmesarchitekt Thomas König hat in diesem Jahr wieder einige Neuheiten auf das Gelände geholt: Mit dem "EuroCoaster" ist erstmals eine Achterbahn mit hängenden Gondeln dabei, das Fahrgeschäft "Mr. Beat" mit zahlreichen Disco- und LED -Effekten soll tagsüber auch etwas langsamer für Familien mit Kindern seine Runden drehen.

Mehrere besonders hohe Türme ragen zwischen den zahlreichen Geschäften heraus: Wie die fabrikneue Riesenschaukel "Excalibur", deren Gondel bis in 47 Meter Höhe ausschwingt und die erst im Frühjahr überhaupt zum ersten Mal auf einer Kirmes im Einsatz war.