"Sich um Alltagssorgen kümmern": Der Parteitag der NRW-Grünen

Am Wochenende findet in Oberhausen der Landes-Parteitag der Grünen statt. Vor 280 Delegierten stellen sich die beiden Landesvorsitzenden Yazgülü Zeybek (38) und Tim Achtermeyer (30) zur Wiederwahl.

Seit 2022 bilden Zeybek und Achtermeyer eine Doppelspitze bei den NRW-Grünen. Im Vorfeld betonten sie, dass sich die Grünen zukünftig mehr um die " Alltagssorgen " der Menschen kümmern wollten.

Motto: "Ein Land, das funktioniert"

Die Delegierten kommen unter dem Motto " Ein Land, das funktioniert " zusammen. Damit wollen Zeybek und Achtermeyer zeigen: Die Grünen sind keine Partei, die sich in verkopften Debatten ums Gendern oder den Veggieday verstrickt.

Zwei Leitanträge

Abstimmung bei vorigem Grünenparteitag

Inhaltlich soll es um zwei Leitanträge gehen. In " Brücken, Straßen, Schienen: Eine Infrastruktur, die hält, was sie verspricht " fordern die Grünen einen bundesweiten Verkehrswende- und Sanierungsfonds. Der Erhalt von Straßen, Brücken und Eisenbahnstrecken sollte vor Aus- und Neubau gehen.

Eine robuste Verkehrsinfrastruktur sei ein Baustein eines funktionierenden Staates, erläuterte die Co-Landesvorsitzende Yazgülü Zeybek bei einer Pressekonferenz vor dem Parteitag: "Die haben wir derzeit nicht. Das spürt jeder, der mit dem Zug von Aachen nach Münster fährt oder mit dem Auto durchs Sauerland" .

Die Grünen als Kümmerer

Immer wieder betonen die Grünen, dass es ihnen um die Alltagssorgen der Menschen gehe. Sie wollten sich für einen "funktionierenden Staat" einsetzen, heißt es. Zeybek erklärt: "Leider sind Behördengänge für Menschen und Unternehmen immer noch zu oft ein Spießrutenlauf. Der Staat muss Helfer sein und nicht bremsen" .

Hier soll der zweite Leitantrag am Sonntag ansetzen "Digital, Modern, Einfach: Ein Land, das funktioniert" . Die Digitalisierung sei der Hebel, um unnötige Bürokratie abzuschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Digitalisierung und Bürgernähe

Die Vorsitzenden der NRW-Grünen Tim Achtermeyer und Yazgülü Zeybek

Bei der Digitalisierung sollte der Bürger im Mittelpunkt, anders als es jetzt häufig der Fall sei, so Achtermeyer: "Es ist schon so, dass der Kontakt mit dem Staat eher als lästig empfunden wird. Und wir wollen, einen Kontakt mit dem Staat, der zumindest neutral ist".

Als Beispiel nennt er die Grundsteuer: " Warum muss ich dem Staat bei der Grundsteuer Daten geben, die er längst hat?" Ziel sei ein zugänglicher und funktionierender Staat, der es schafft, Vertrauen in staatliche Ressourcen zurückzugewinnen, sagt Yazgülü Zeybek: "Menschen brauchen wieder die Gewissheit, dass sie in einem Land leben, das sie schützt, in dem sie sicher sind. Die Menschen müssen wieder die Gewissheit haben, dass sie in einem Land leben, das funktioniert".

Reform der Schuldenbremse?