Rheinwasser für Tagebaulöcher? Protest in Dormagen wächst

Die Pläne für das Auffüllen der Tagebaulöcher mit Rheinwasser wurden bereits in den 1990er geschmiedet. Aus den Löchern sollen riesige Seen entstehen - ähnlich dem Phoenixsee in Dortmund. Diese Seen könnten wiederum zu Freizeitflächen mit Wassersport werden. Oder wie RWE Power formuliert: " Zukünftig sollen die Tagebauseen auch der Bevölkerung zugänglich gemacht werden."

Diese eigentlich reizvolle Vorstellung sorgt bei Anwohnern allerdings für immer größer werdenden Protest. Denn das Abpumpen von Wasser aus dem Rhein bei Dormagen sei in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß, heißt es. Der Fluss kämpfe Jahr für Jahr mit Niedrigwasser, so das Argument von Anwohnern und auch Umweltschützern. Nicht zu vergessen die Binnenschifffahrt, der schon jetzt die niedrigen Pegelstände des Rheins Sorgen machen.

Mit dem Bau der kilometerlangen Wassertransportleitung vom Rhein bei Dormagen-Rheinfeld bis nach Grevenbroich-Frimmersdorf soll schon bald begonnen werden, wenn es nach den vorliegenden Plänen von RWE geht. Die Trasse soll so breit wie eine Autobahn sein - unterirdisch mit drei Betonröhren, die gen Tagebau führen. Ab 2030 soll das Rheinwasser fließen.

Auch Bürgermeister hat noch ganz viele Fragen