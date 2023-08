Was wird aus Rhein in Flammen in Bonn?

Gerne hätte er weitergemacht, aber die Stadt streicht den Zuschuss von rund 50.000 Euro. Ohne dieses Geld hält Harder Rhein in Flammen nicht mehr für finanzierbar.

Neuer Veranstalter bisher für Abipartys bekannt

Rhein in Flammen in Bonn ist zu einem bundesweit bekannten Großereignis gewachsen, drei Tage mit Fahrgeschäften, Livebands auf mehreren Bühnen und dem professionellen Höhenfeuerwerk. Der neue Veranstalter Yannick Fugenzi ist dagegen in Bonn vor allem für Abipartys bekannt.

Fugenzi erklärt auf Anfrage, dass er hauptberuflich seit vielen Jahren in der Branche unterwegs sei und die Produktion vieler großer Festivals betreut habe. Auch die Stadt Bonn hält ihn für leistungsfähig genug. In den nächsten Wochen will sie einen Drei-Jahres-Vertrag aushandeln.

Grüne sehen Beratungsbedarf

Allerdings hat die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Beratungsbedarf angemeldet, teilte der wirtschaftspolitische Sprecher Stefan Freitag mit. Nächste Woche wolle man das Thema in der Bonner Ratskoalition nochmal besprechen. Deswegen ist im Moment noch offen, was genau im nächsten Mai in der Bonner Rheinaue geboten wird.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Bonn am 04.08.2023 ab 19:30 Uhr.