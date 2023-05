Rhein in Flammen: Veranstalter erwarten Besucherrekord

Seit Freitagabend (05.05.2023) herrscht Volksfeststimmung in der Bonner Rheinaue. Besucherscharen zieht es zu dem Umsonst-und-draußen-Event "Rhein in Flammen". Drei Bühnen haben die Veranstalter auf dem früheren Bundesgartenschaugelände errichtet. Das Programm reicht von kölscher Feiermusik über Coverbands bis zu elektronischen Beats, drumherum haben Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Buden aufgestellt.

Über 130.000 Besucher an drei Tagen bei "Rhein in Flammen" erwartet

Dreimal musste die Traditionsveranstaltung während der Coronapandemie abgesagt werden, jetzt will Veranstalter Jürgen Harder beweisen, dass das Konzept Bestand hat. Sein Ziel sind deutlich mehr als 130.000 Besucher in der Rheinaue. Bei gutem Wetter sollte das klappen, die Gäste hätten einen enormen Nachholbedarf. Außerdem haben sich die Nachbarkommunen von Rhein in Flammen weitgehend zurückgezogen, so dass es in Bonn eine zentrale Party gibt.

Feuerwerk zu Musik von Ludwig von Beethoven

Höhepunkt ist das Feuerwerk am Samstagabend um 23.15 Uhr. Am Rheinauensee haben Pyrotechniker die Abschussrampen bereits aufgestellt. Aus den Rohren werden handballgroße Feuerwerksbomben in den Nachthimmel geschossen, synchron zu Musikstücken. Zu sehen ist das Spektakel sowohl von der Rheinaue als auch von einem Schiffskonvoi auf dem Rhein. Der genaue Ablauf ist geheim. Bekannt ist nur, dass es sich um das Feuerwerk handelt, dass ursprünglich zum Beethoven-Jubiläum 2020 gezündet werden sollte, wegen Corona aber abgesagt wurde.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Bei der Großveranstaltung muss vor allem rund um das Feuerwerk mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, Parkplätze sind Mangelware. Die Stadt Bonn rät deshalb dringend zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad.

Die Ursprünge von Rhein in Flammen reichen rund 90 Jahre zurück. Damals wurde das Rheinufer auf der Strecke zwischen Linz am Rhein und Bonn-Bad Godesberg mit bengalischen Feuern erleuchtet.