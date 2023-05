Ratingen: Feuerwehr rettet steckengebliebenes Pferd

Ein ganzes Bein des Tiers war in der matschigen Erde verschwunden. Laut Feuerwehr konnte sich das Pferd nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Ein Tierarzt gab Galan, so der Name des Pferds, eine Beruhigungsspritze. Dann konnten die Feuerwehrleute das Tier mit einem Spezialgeschirr und einem Radlader aus dem Schlamm heben.

Hoffläche wohl zum Teil unterspült

Auf dem Reiterhof in Ratingen-Breitscheid war es wohl durch den starken Regen zu einer kleinen Unterspülung gekommen, so die Feuerwehr. Galan versank bis zum Bauch in Schlamm. Nach der Rettung war das Tier laut Feuerwehr zwar erschöpft, stand jedoch bald wieder auf eigenen Beinen.