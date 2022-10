Klein, aber oho: Das vielleicht kleinste Pferd der Welt leistet Großes

Das drei Jahre alte Pony mit einer Schulterhöhe von nur 50 Zentimetern habe sie zum Therapiepferd ausgebildet, sagte Reitlehrerin Carola Weidemann aus Breckerfeld im Sauerland. Pumuckel sei ein liebes Pferdchen und erfreue viele Kinder und Senioren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Winziges Pferd Pumuckel "bei Kindern der Star"

Ein Bekannter habe den kleinen Kerl nach seiner Geburt nicht haben wollen. Sie übernahm ihn vor drei Jahren als Fohlen, wie die langjährige Ausbilderin vom Reitstall Weidemann schilderte.

"Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war ich schockiert." Reitlehrerin Carola Weidemann

Sie habe noch nie so ein so kleines Pferd gesehen. Seit etwa einem Jahr fährt Pumuckel nun schon mit in Seniorenheime oder Kitas. " Er ist ausgebildet, am Rollstuhl und Rollator zu begleiten und kann über eine Rampe ins Auto klettern ." Die Bewohner der Seniorenheime seien " völlig aus dem Häuschen" , wenn das Mini-Pony zu Besuch komme.

In Kitas bringe man Jungen und Mädchen mit Hilfe von Pumuckel die Welt der Tiere näher. Zu Therapiezwecken könnten Kinder ab drei Jahren das Pferd auch auf dem Hof putzen oder mit ihm spazieren gehen. " Bei den Kindern ist er der Star. " Grund für den Zwergenwuchs sei ein genetischer Defekt. " Es ist keine Krankheit, sondern eine Laune der Natur ", erläuterte Weidemann.

Noch kein Rekord für Mini-Pony Pumuckel

Normalerweise werden Shetland-Ponys etwa doppelt so groß wie Pumuckel - Die Reitlehrerin aus dem Märkischen Kreis will ihr XS-Pferd ins Guinnessbuch der Rekorde eintragen lassen. Dafür hatte sie bereits einen Anlauf genommen. " Es geht aber erst, wenn er vier Jahre alt ist, sagte man mir ." Dann gelten Pferde als ausgewachsen.

Weidemann ist sicher, dass ihr Pumuckel das kleinste Pferde der Welt ist: Bisher stehe ein Pferd im Guinnessbuch, das auf eine Schulterhöhe von immerhin 56,7 Zentimetern komme. Ihr Therapietier sei also deutlich kleiner.