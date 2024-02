Oberbergerin schreibt Ratgeber fürs Auslandsjahr

Wenn Merle Köser die Fotos von ihrem Auslandsjahr anschaut, kommt Fernweh auf: 30 Grad, strahlend blauer Himmel und der Blick aufs Meer. Gerade jetzt im kalten Februar denkt die Studentin oft zurück an ihre Zeit in Spanien.

Vier Jahre ist das jetzt her, aber für sie fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen: " Ich würde am liebsten sofort wieder dahin. Wäre schon schön ", strahlt sie.

Recherche und Formulare vor der Reise

Aber bevor es damals ins Warme ging, musste Merle Köser viele Fragen klären: Wie komme ich an die richtige Gastfamilie? Welche Formulare muss ich ausfüllen? Welche Fristen muss ich einhalten? "Ich war damals die erste in unserer Klasse, da gab's keine Person, die ich fragen konnte. Ich habe mir damals alle Infos selbst im Internet zusammengesucht."

Und Fragen gab's genug: An welche Organisation kann ich mich wenden? Wie packe ich meinen Koffer? Wie pausiere ich Fitnessstudio- oder Handy-Verträge? Muss ich mich impfen lassen? Wie komme ich an eine Auslandskrankenversicherung und an ein Konto? Und was bringe ich meiner Gastfamilie aus Deutschland mit? "Was für mich am aufwändigsten war, war eigentlich das Ausfüllen der ganzen Formulare," sagt Merle Köser heute rückblickend.

Gebündeltes Wissen und persönliche Momente

Arbeit, die sie anderen Schülerinnen und Schülern, die ein Auslandsjahr machen wollen, gern ersparen möchte. Deshalb hat sie im Verlauf von drei Monaten ein Buch geschrieben mit dem Titel " Das Auslandsjahr Know How ". Das Buch umfasst 58 Seiten und ist seit kurzem als Hardcover-Ausgabe, als Taschenbuch und für den Amazon-Kindle-Reader erhältlich.

"Ich kam auf die Idee, weil ich sowas auch gebraucht hätte. Ich habe das gemacht, um anderen den ganzen Aufwand zu ersparen." Merle Köser, Autorin

Gebündeltes Wissen, das nicht nur Formalitäten umfasst, sondern auch ganz persönliche Momente von Merle.

Wie umgehen mit Heimweh?

"Das Schreiben des Buchs war für mich Rückblick und innere Reise. Am meisten berührt hat mich das Kapitel zum Thema Heimweh." Denn schon nach zwei Wochen hatte sie starkes Heimweh. Dann wurde sie auch noch krank. "Das waren harte Stunden. In dem Buch erzähle ich, wie man auch durch solche Momente gut durchkommt."

Merle Köser war ein ganzes Jahr in Spanien

Aber auch ihre vielen schönen Highlights haben Platz gefunden in dem Buch: " So viele neue Dinge kennenzulernen, das war eigentlich das Schönste. Meine Freundinnen und Freunde kennenzulernen, meine kleinen Reisen durchs Land - so schöne Momente." Merle war auch in Gibraltar und hatte dort einen Affen auf dem Arm. " Das war alles einfach der Wahnsinn. "

Persönliche Entwicklung durch die Reise

Und auch diese schönen Momente hat sie in ihrem Buch verarbeitet, zum Beispiel in Kapiteln wie " Wie finde ich Freunde?", "Wie gestalte ich eine Abschiedsfeier?" oder "Wie bewahre ich meine Erinnerungen auf? "

In ihrem Buch hat Merle ihre Erlebnisse und Erfahrungen zusammengetragen

Merle Köser selbst ist reich an Erinnerungen zurückgekommen ins oberbergische Marienheide. Und die Erfahrungen haben sie geprägt:

"Ich habe mich sehr weiterentwickelt, weil ich ganz auf mich selbst gestellt war. Als ich wieder nach Hause kam, war ich als Mensch selbstständiger und unabhängiger." Merle Köser

Für Merle Köser war das Auslandsjahr nicht nur Impuls, ein Buch zu schreiben, sondern nach dem Abitur in Meinerzhagen auch Fremdsprachen in Siegen zu studieren. Aktuell studiert die 19-Jährige Spanisch und Englisch auf Lehramt. Angesteckt vom Reisefieber ist sie aber nach wie vor: 2024 reist sie nach Texas, 2025 geht’s für sie nach Australien um Work and Travel.

