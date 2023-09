Mit dem Ranger durch den Nationalpark Eifel

Oben auf dem Höhenzug stehen noch einige abgestorbene Fichten. Darunter am Hang haben sich in den vergangenen Jahren jede Menge Birken breitgemacht. " Da sieht man, wozu die Natur im Stande ist, wenn man sie in Ruhe lässt ", sagt Nationalpark-Ranger Ralf Hilgers mit Freude in der Stimme. Denn Birken sind ein Zeichen dafür, dass die Natur sich erneuert. Die Natur in Ruhe lassen: Genau das ist der Zweck eines Nationalparks. Hier, im Nationalpark Eifel, passiert das seit fast 20 Jahren.

Es ist spannend zu sehen, was die Natur alles leistet. Ralf Hilgers, Nationalpark-Ranger

Immer hat sich die Nationalpark-Verwaltung aber nicht daran gehalten. " Da drüben am Hang standen vorher Douglasien. Das sind keine heimischen Pflanzen, und darum haben wir uns damals entschlossen, sie alle zu entfernen ." Insgesamt 200 Hektar Douglasien waren das. Und überall dort konnte man danach beobachten, wie sich die Natur neu entwickelt. Zunächst mit niedrigen Gewächsen wie Brombeeren, Weißdorn oder Sanddorn – und schließlich mit Birken, dem Pionierbaum schlechthin, der am schnellsten wächst.

Eine Heimat für seltene Pflanzen, Pilze und Tiere