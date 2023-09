Zweiter Nationalpark in NRW: Jetzt sind die Menschen vor Ort dran

Und schließlich bedeutet auch für die Anwohnerschaft ein Nationalpark Veränderung: Altbekannte Waldwege können gesperrt oder umgeleitet, die Neutzung eingeschränkt werden. Aus diesen Gründen sind lokale Politiker teils gegen einen Nationalpark in ihrem Verantwortungsbereich.

Land verspricht viel Beteiligung der Menschen vor Ort

Weil sie diese Vorbehalte kennt, hat die schwarz-grüne Landesregierung den Findungsprozess mit vielen Beteiligungsmöglichkeiten gestaltet. Die erste Phase der informellen, ersten Interessenbekundung dauert bis Ende des ersten Quartals 2024. Darauf folgt die zweite Phase im Findungsprozess. In dieser müssen die Kreise, die einen Nationalpark wollen, beim Land offiziell einen Antrag stellen.

Waldstück im Eggegebirge

Die Entscheidung für diese Bewerbung muss zuvor vor Ort fallen - zum Beispiel per Kreistagsbeschluss. Dem gehen Diskussionen und Bürgerbeteiligungen in den betroffenen Gemeinden voraus. Dabei bietet das Land den Interessierten Unterstützung an - zum Beispiel, indem es Interessierte berät oder dabei hilft, Diskussionsrunden vorzubereiten und durchzuführen. Das Land vermittelt Interessenten auch an spezialisierte Agenturen.

Entscheidung frühestens Ende 2024

Aus diesen Bewerbungen sucht das Land schließlich in einem dritten Schritt einen Kandidaten aus, danach wird der neue Nationalpark per Verordnung formal festgelegt. Die Landesregierung erwartet, dass dieser Prozess frühestens Ende 2024 abgeschlossen sein wird.